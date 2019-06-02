القوات الجوية الهندية تشارك في البحث عن متسلقين مفقودين في جبل ناندا ديفي

انضمت مروحيتان تابعتان للقوات الجوية الهندية لعملية البحث عن فريق من المتسلقين المفقودين، وذلك حول جبل ناندا ديفي، على الرغم من أن المسؤولين قالوا إن احتمالات العثور على أحياء ضئيلة.

وكانت عملية البحث عن المجموعة التي تضم أربعة بريطانيين وأمريكيين واسترالي وهندي، قد بدأت أمس السبت عندما لم ترجع المجموعة لمعسكر في القاعدة في الوقت المحدد بحلول الاثنين الماضي.

وقال المسؤول الإداري فيجاي كومار، "المروحيتان قامتا بطلعتين جويتين منذ وفت مبكر من اليوم الأحد، ولكن تم إحراز نجاح محدود في عملية العثور على المتسلقين... سوف نستأنف عمليات البحث الجوية مجددا غدا الاثنين.

وأضاف أن الفريق كان يحاول تسلق قمة الجبل الذي لم يتم تسلقه من قبل، الذي يبلغ ارتفاعه 7817 مترا، في حين تم تأكيد تقارير تفيد بوقوع انهيار جليدي في المنطقة.

وأشار إلى أنه تم تكثيف جهود الإنقاذ، في حين يحاول فريق بري مؤلف من 24 شخصا الوصول للمنطقة.

وأضاف كومار: "ناندا ديفي ثاني أكبر قمة في الهند. تم تنظيم بضعة رحلات تسلق هنا لأنها تعد ضمن أصعب قمم الهيمالايا التي يمكن تسلقها".