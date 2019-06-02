نائب ميركل يستبعد تشكيل ائتلاف حاكم مجددا في ألمانيا مماثلا لما هو عليه الآن

استبعد وزير المالية الألماني أولاف شولتس الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تشكيل ائتلاف حاكم آخر مع الاتحاد المسيحي بعد الانتخابات القادمة في البرلمان الألماني "بوندستاج"، وذلك بعد الهزيمة الكارثية التي تكبدها الحزب الاشتراكي الديمقراطي في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وقال شولتس الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد: "إنني متأكد تماما أنه لن يكون مبررا أن نحصل على ائتلاف خامس بعد الائتلاف الرابع (الذي نشكله حاليا مع الاتحاد)".

وأضاف نائب المستشارة قائلا: "لن يكون مفيدا للديمقراطية بألمانيا أن يكون هناك ثلاثة ائتلافات كبرى على التوالي. لا أحد يرغب في استمرار الائتلاف الحاكم الحالي بعد 2021- لا المواطنات ولا المواطنون ولا الاتحاد المسيحي- وبالطبع لا نريد ذلك مطلقا نحن الاشتراكيون الديمقراطيون".

يذكر أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي قرر عدم المشاركة في ائتلاف حاكم بعد انتخابات البرلمان الألماني الأخيرة في عام 2017. ولكن بعد إخفاق المفاوضات بين الاتحاد المسيحي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر، وافق الاشتراكيون الديمقراطيون على تشكيل ائتلاف مع الاتحاد المسيحي المكون من حزب ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا.

وبذلك تولت الأحزاب الثلاثة الحكم في ألمانيا حاليا منذ عام 2013، وكانت شكلت ائتلافات حاكمة من قبل في الفترة بين 1966 و1969 والفترة بين 2005 و2009.

يشار إلى أن هذه التصريحات جاءت قبل إعلان رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أندريا نالس استقالتها اليوم ، وذلك بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها الحزب-يسار الوسط- في انتخابات الاتحاد الأوروبي التي جرت الأسبوع الماضي.