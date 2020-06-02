الحكومة البريطانية: مشاهد المظاهرات في الولايات المتحدة بعد مقتل جورج فلويد «مقلقة للغاية»

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قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الأحداث التي أعقبت مقتل الأمريكي من أصول إفريقية "جورج فلويد" والمظاهرات التي إجتاحت الولايات المتحدة "مقلقة للغاية".

واندلعت المظاهرات في العديد من المدن والولايات الأمريكية عقب مقتل فلويد بعد أن قام شرطي أبيض بالضغط على رقبته بقدمه لعدة دقائق وتم تصوير هذا المشهد ونشره على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء: "إن أعمال العنف التي اندلعت تبدو مقلقة للغاية"، مضيفا: "كما قلنا بالأمس فإن من حق الناس الاحتجاج بشكل سلمي."

ولكن المتحدث باسم رئيس الوزراء كان حذرا ألا يوجه الاتهام لأي من الطرفين أو يدين الرئيس دونالد ترامب بشكل مباشر.

وردا على سؤال عن التطورات في أمريكا قائلا: "مثل هذا النوع من الأسئلة شأن واضح بالنسبة للسلطات الأمريكية. أود فقط أن أكرر أن المشاهد التي نراها مقلقة للغاية ومن حق الناس التظاهر بشكل سلمي".