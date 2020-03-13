باكستان تسجل 1843 إصابة جديدة و80 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت باكستان 1843 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 924 ألفا و667 حالة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية -حسبما ذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الأربعاء- بأنه تم تسجيل 80 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 20 ألفا و930 حالة.

وأشار إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 848 ألفا و685 شخصا، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 55 ألفا و52 حالة.