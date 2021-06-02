تركيا والولايات المتحدة تتفقان على ضمان توصيل المساعدات إلى شمال سوريا

اتفقت تركيا والولايات المتحدة على العمل معا لضمان توصيل المساعدات الإنسانية بدون توقف إلى شمال سورية، بعدما أشارت روسيا إلى أنه يمكن أن تستخدم حق النقض (الفيتو) ضد تمديد تقديم الإمدادات التي يتم إرسالها عبر الحدود التركية.

وتم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال اجتماع بين السفيرة الأمريكية إلى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد والمتحدث باسم الرئيس التركي إبراهيم قالن في أنقرة اليوم الأربعاء.

وتعد موسكو أهم حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد على مدى عدة سنوات. وأشار الكرملين مؤخرا إلى أنه يعارض تجديد قانون أممي، ينتهي العمل به في يوليو، يسمح بحركة الإمدادات عبر آخر معبر حدودي إلى إقليم إدلب بشمال غرب سورية.

ويقطن 5ر3 مليون لاجئ في محافظة إدلب، لكنه يخضع لسيطرة مقاتلي المعارضة الإسلامية. وترغب روسيا في أن يتم توجيه كل المساعدات عبر دمشق.