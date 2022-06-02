 الحكومة الجديدة في سلوفينيا تعفي موظفي خدمة مدنية مثيرين للجدل - بوابة الشروق
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الحكومة الجديدة في سلوفينيا تعفي موظفي خدمة مدنية مثيرين للجدل

ليوبليانا - د ب أ
نشر في: الخميس 2 يونيو 2022 - 12:37 م | آخر تحديث: الخميس 2 يونيو 2022 - 12:37 م

أعفت الحكومة الليبرالية اليسارية الجديدة في سلوفينيا عددا من كبار موظفي الخدمة المدنية المثيرين للجدل المحسوبين على الإدارة السابقة، وذلك بعد ساعات فقط من أدائها اليمين.

وأعفت حكومة رئيس الوزراء روبرت جولوب، في اجتماعها الأول، مساء أمس الأربعاء، قائد الشرطة الاتحادية أنطون أولاج، وعينت في المنصب القائد السابق للشرطة الجنائية بوستجان لينداف.

وتورطت الشرطة في عهد الحكومة السابقة بقيادة القومي اليميني يانيز يانشا مرارا في فض احتجاجات سلمية مناهضة للحكومة، وجرى فرض غرامات ضخمة على بعض المشاركين والناشطين.

كما أعلنت الحكومة الجديدة استبدال رئيس المكتب الصحفي للحكومة.

وقبيل الاجتماع الأول للحكومة، صادق البرلمان السلوفيني على حكومة جولوب بأغلبية 53 صوتا مقابل اعتراض 28.

والحكومة السلوفينية ائتلافية تضم 3 أحزاب: هي حزب حركة الحرية الليبرالي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب ليفيكا اليساري.

وكان البرلمان انتخب جولوب رئيسا للحكومة في 25 مايو الماضي.


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