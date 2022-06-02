مصرع ربة منزل وطفليها صعقا بالكهرباء بالشرقية

لقيت ربة منزل وطفليها مصرعهم اثر صعقهم بالكهرباء بمنزلهم بمدينة بلبيس.

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد والى مدير امن الشرقية إخطارًا من مستشفى بلبيس المركزي بوصول سمر إبراهيم محمود 35 عاما وطفليها، مصابين بإعياء شديد وهبوط حاد بالدورتين الدموية والتنفسية وانهم لفظوا أنفاسهم عقب وصولهم.

وتوصلت التحريات التي أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية إلى أن الأم كانت تقوم بغسل الملابس بالغسالة اليدوية الكهربائية وأثناء ذلك صعقها التيار الكهربائي وطفليها اللذان كانا بجوارها من سلك كهربائي مكشوف.

تم إخطار جهات التحقيق والتي قررت تكثيف تحريات المباحث حول الواقعة للتأكد عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه والتصريح بدفن الجثث.