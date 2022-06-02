تحرير محاضر مخالفات تموينية خلال حملة في بني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز؛ للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين، وتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التجارية؛ للوقوف على مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية مع اتخاذ عقوبات رادعة حيال محتكري السلع، ضمن خطة المحافظة في هذا الجانب.

وفي هذا السياق، أشرف السكرتير العام المساعد لمحافظ بني سويف اللواء سامي علام، على حملة مكبرة ببندر بني سويف، بحضور الأستاذ نادي مرداشي نائب رئيس المدينة، والأستاذ أحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك، ومسؤولي من قطاعات الصحة، والطب البيطري والرقابة التموينية بمديرية التموين والبيئة والإشغالات بالوحدة المحلية ومباحث التموين.

وأسفرت الحملة، عن تحرير عدد من المحاضر لمخالفات تموينية، والتي شملت: تحرير محضر للذبح خارج المجازر الحكومية ، ومحضر لحيازة لحوم بدون بيانات مجهولة المصدر، و3 محاضر لعدم الإعلان الأسعار، وعدم إصدار فواتير، ومحضرين لتدني مستوى النظافة، وعدم توافر الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادة صحية.

وتحرير محضر غلق لأحد المعامل لإدارته "بدون ترخيص".

وتم التحفظ على المضبوطات وإحالة المحاضر لجهات التحقيق؛ لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.