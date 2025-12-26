جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيين ويعتقل أحدهما

أصاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، فلسطينيين اثنين واعتقل أحدهما؛ خلال اقتحامه بلدتي "الجيب" و"بيرنبالا" شمال غرب القدس المحتلة.

وذكرت محافظة القدس، في بيان عبر صفحتها على منصة فيسبوك، أن "الجيش الإسرائيلي أصاب شابين بالرصاص الحي، خلال اقتحامه بلدتي الجيب وبيرنبالا شمال غرب القدس، واعتقل أحدهما خلال تلقيه العلاج في مركز صحي قريب"، دون تفاصيل.

غير أن شهود عيان أوضحوا في حديثهم لمراسل الأناضول، أن الإصابتين في بلدة "بيرنبالا" بينما اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لبلدة الجيب لم يسفر عن إصابات.

كما أفاد تلفزيون فلسطين (رسمي) بـ"إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات إسرائيلية خلال مواجهات في بلدة بير نبالا" شمال غرب القدس المحتلة.

من جانبه، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمه استلمت من مركز طوارئ بيرنبالا فتى (17 عاما) أصيب بـ3 رصاصات إسرائيلية، باليد والصدر والرجل، ونقل للمستشفى.

وعادة ما تقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلية مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، وتطلق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، وتندلع مواجهات إثر ذلك مع الشبان الفلسطينيين.

وبالتزامن مع عامي الإبادة الإسرائيلية على غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1103 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفا، إضافة لاعتقال ما يزيد على 21 ألفا.

فيما خلّفت الإبادة الإسرائيلية بغزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 نحو 71 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.