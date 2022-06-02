الأجهزة التنفيذية جنوب القاهرة تكثف جهودها لإمداد الغاز بقرية الفواخير

عبد المنعم: حصر شاملة لموقف التسكين بكل وحدة وتحرير العقود الجديدة للمنتفعين





عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا بحضور العميد ماجد فوزي، المشرف العام لمشروع قرية الفواخير، والمستشار أيمن النحال، المستشار القانوني للمنطقة الجنوبية والمهندسة دعاء الشافعي بالدعم الفني بالمنطقة الجنوبية وأعضاء اللجنة الفرعية لقرية الفواخير وعدد من حرفيين بالقرية وأعضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة الفخار وعدد من منظمي المعارض لمتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة القرية ووضعها على خريطة المزارات السياحية بالقاهرة، وبرامج تنشيط بيع منتجات الفخار على المستوى المحلي والعالمي، خاصة وأن هذا النوع من الأنشطة سيكون له دور كبير وفعال في تنشيط السياحة بالمنطقة التي تضم مجمع الأديان ومتحف الحضارة المصرية.

واستعرضت عبد المنعم، الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لتوفير كل أوجه الدعم للنهوض بالحرفة ومنها عرض الموقف التنفيذي في ضوء التعاقد بين محافظة القاهرة وشركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربي) لتوريد عدد من أفران تسوية الفخار بغرض تطوير قرية الفواخير بمنطقة الفسطاط بحي مصر القديمة ومن خلال الحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع لما له من عائد اقتصادي وبيئي حيث تعد أفران الفخار صديقة للبيئة نظراً لأنها تعمل بالغاز الطبيعي لذا تعد بديلا آمنا للأفران التقليدية.

وأكدت على السعى الدؤوب لتشغيل الغاز وامداده الأفران بعد تقديم العديد من التسهيلات؛ تشجيعا للحرفيين لاتخاذ خطوات جادة وفعالة لاستخدام المصادر النظيفة من الطاقة، وحث الحرفيين على المضي قدما في إجراءات التقديم والتعاقد لإمداد الغاز للأفران، منعا لعدم عمل محاضر بيئية للمخالفين، لاستخدامهم مواد ملوثة للبيئة في عملية إشعال الأفران، مع استكمال كافة المعاينات ومقايسات الغاز، والإسراع في إنهاء التعاقدات، واستكمال مد كافة المرافق، وتشغيل كل الأفران الحديثة، وتركيبها فى أسرع وقت، مع تسهيل إجراءات التركيب والاسراع في إجراء تجارب التشغيل وعمل الصيانة الشاملة لها.

وأوضحت نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، خلال اجتماع اليوم الخميس، بمقر المنطقة الجنوبية، آخر مستجدات التطوير داخل قرية الفواخير، حيث يجري حصر ومتابعة شاملة لموقف التسكين بكل وحدة، وتحرير العقود الجديدة للمنتفعين، بعد المراجعة القانونية، إلى جانب متابعة وتسهيل عملية تحصيل كافة المتأخرات المالية، لاستقبال سداد المديونيات ومستحقات الفواخير مع عمل الإنذرات للمخالفين.

وأعلنت عبد المنعم، عن إقامة مهرجان ومعرض كبير بأجواء احتفالية داخل قرية «الفواخير» بمدينة الفسطاط، لعرض وتسويق منتجاتها خلال شهر يونيو الجاري، مع عمل معرض دائم لعرض منتجات الفخار ناقشت سيادتها محاور وآلية اعمال والتجهيزات المسبقة استعدادا للحدث مع توفير الدعاية اللازمة له، بالتنسيق مع عدد من المؤسسات المجتمعية، وشركات الدعاية والتي لها باع في تجهيز المعارض والأحداث الفنية، منوهة بأن المعرض يتخلله عروض فنية ومسارح عرائس للأطفال، وعروض غنائية، وفقرات فن التنورة والمزمار والفنون الشعبية وعمل خصومات للمعروضات، بالتنسيق مع أصحاب الفواخير، والتعاون مع كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية وقصور الثقافة، للترويج للمهرجان.

وتابعت: عرض تقديمي لعدد من التصميمات لإختيار التصميم المناسب للمعرض الدائم واعتماده من قبل مشاركة الحضور؛ للبدء الفوري في أعمال التنفيذ، لافتة إلى أن خطة التسويق والدعاية ترتكز على جذب جمهور عريض من المواطنين، لزيارة المعرض وشراء المنتجات الخزفية والفخارية باختلاف أنواعها، وما يصاحبها من حملات دعائية على مواقع التواصل الاجتماعي والتغطية الإخبارية وتفعيل وسائل التسويق الإلكتروني للوصول إلى العميل المستهدف مع عمل مطبوعات وتنويهات بهذا الشأن.

وتابعت: "المعارض تفيد المواطن بسلع ذات جودة عالية وأسعار مخفضة، وكذلك تفيد العارضين من ناحية تسويق منتجاتهم وزيادة مبيعاتهم ونشر حرفتهم اليدوية ليظهر المعرض في أبهى صورة ومن خلال العمل المتواصل؛ لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه تنفيذ الأعمال على أعلى كفاءة وهو ما يتطلب التنسيق التام بين جميع الجهات المعنية.