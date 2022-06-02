الأمم المتحدة تعلن تمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج، استجابة أطراف النزاع بشكل إيجابي على اقتراح الأمم المتحدة، لتجديد الهدنة السارية في اليمن لشهرين إضافيين.

وبحسب بيان صادر عن الأمم المتحدة، تدخل الهدنة المجددة حيِّز التنفيذ عند انتهاء الهدنة الحالية، اليوم الموافق 2 يونيو 2022 في الساعة 7 مساءً بتوقيت اليمن، وتم تمديدها وفق نفس أحكام الاتفاقية الأصلية، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم 2 أبريل 2022.

وقال البيان إن «اليمنيين شهدوا الفوائد الملموسة للهدنة خلال الشهرين الماضيين»، متابعًا: «انخفض عدد الضحايا المدنيين بشكل كبير، ودخل المزيد من الوقود إلى اليمن عبر ميناء الحديدة، واستأنفت الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي، بعد ما يقرب ست سنوات على الإغلاق».

وتابع: «بالإضافة إلى ذلك اجتمعت الأطراف وجهاً لوجه، تحت رعاية الأمم المتحدة، للمرة الأولى منذ سنوات لإحراز تقدم نحو فتح الطرق في تعز وفي محافظات أخرى، ولتنفيذ آليات خفض التصعيد العسكري على مستوى البلاد».

وأشاد المبعوث الأممي باتخاذ الأطراف هذه الخطوات، وبموافقتهم على تجديد الهدنة، قائلًا إن الهدنة تمثل تحولاً كبيراً في مسار الحرب تم تحقيقه، من خلال اتخاذ قرار مسؤول وشجاع من قبل الأطراف.

وشدد على أهمية اتخاذ خطوات إضافية لكي تحقق الهدنة إمكاناتها بالكامل، لا سيما فيما يتعلق بفتح الطرق وتشغيل الرحلات التجارية، موضحًا أن مثل هذه الخطوات ستتطلب قيادة ورؤية لليمن كله.

وأضاف: «سأستمر بالعمل مع الأطراف لتنفيذ وترسيخ عناصر الهدنة كاملةً، والتوجه نحو حل سياسي مستدام لهذا النزاع يلبي تطلعات ومطالب اليمنيين المشروعة رجالاً ونساءً»، معربًا عن امتنانه لدعم المجتمع الدولي في تنفيذ وتجديد الهدنة.

ونوه على وجه الخصوص لدعم المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان وأعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، معربًا عن تقديره أيضاً لجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية على دعمهما في تسيير الرحلات التجارية الدولية من مطار صنعاء.

واختتم بيانه، قائلًا: «من خلال الموافقة على تنفيذ الهدنة وتجديدها الآن، فإن الأطراف قدموا بصيص أمل لليمنيين بأنه من الممكن إنهاء هذا النزاع المدمّر. أعتمد على التعاون المستمر للأطراف بنيّة حسنة، لبناء الثقة، واستغلال الزخم المتاح لتوفير مستقبل يعم فيه السلام في اليمن».