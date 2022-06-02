وزير الحج والعمرة: تطبيق استخدام بطاقة الحج الذكية بموسم هذا العام

قال وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة، إن الوزارة انتهت من كل الترتيبات الخاصة بموسم الحج لعام 2022، ذاكرا أن المملكة من المقرر أن تستقبل مليونًا من ضيوف الرحمن؛ حرصًا على سلامة الحجاج وضمان صحتهم، في ظل استمرار جائحة كورونا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن استقبال مليون حاج بموسم هذا العام، يضمن تقديم خدمة جيدة وسلامة الجميع، وعوتهم إلى بلادهم سالمين، مشيرًا إلى حرص المملكة على إقامة شعائر الحج بصورة سهلة وميسرة.

وتابع: «حرصنا على تطوير الإجراءات وتيسيرها والاستعداد المبكر، من حيث الإقامة والإعاشة والنقل، الترتيبات على قدم وساق، وتلقينا طلبات كبيرة على الحج، لكن سلامة الحجاج أولوية أولى لنا».

وذكر أن «الخدمات الرقمية جزء أساسي من تطوير الخدمة لضيوف الرحمن من المعتمرين والحجاج»، مستشهدًا بإطلاق بوابة «اعتمرنا» لتنظيم الدخول إلى الروضة الشريفة، وحتى تساهم بشكل كبير في التوزيع الأمثل للمعتمرين طوال اليوم.

وأشار إلى حرص المملكة على استخدام التقنية في الحج، ومنها منصة «نسك» التي تثري التجربة الرقمية وتساهم في تحسين الخدمة والارتقاء بها، معلنًا عن استخدام بطاقة الحج الذكية بموسم هذا العام، إذ أنها تساهم في سهولة تنقل الحجاج وسرعة الوصول إلى مواقعهم.