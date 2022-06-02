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مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار في مستشفى بولاية أوكلاهوما الأمريكية

د ب أ
نشر في: الخميس 2 يونيو 2022 - 8:42 ص | آخر تحديث: الخميس 2 يونيو 2022 - 8:42 ص

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل ليل الأربعاء/الخميس وأصيب آخرون جراء إطلاق نار داخل حرم مستشفى في مدينة تلسا بولاية أوكلاهوما الأمريكية، حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) عن الشرطة.

وقالت الشرطة إن مطلق النار قتل أيضا.

ووقع إطلاق النار حوالي الساعة1700 مساء بالتوقيت المحلي في مستشفى سانت فرانسيس في تلسا بولاية أوكلاهوما ، حسبما قال المسؤول بالشرطة ريتشارد مولنبرج، حسبما أفادت محطة "إن بي سي نيوز".

وقالت إدارة الشرطة في بيان إن رجلا مسلحا ببندقية دخل مبنى في حرم المستشفى بعد ظهر الأربعاء.

وأضافت الإدارة: "تحول هذا إلى وضع إطلاق نار نشط".


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