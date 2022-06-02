سقوط هارب مطلوب التنفيذ عليه في 66 حكما قضائيا بإجمالي 76 سنة سجن

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط محكوم عليه هارب مطلوب التنفيذ عليه في 66 حكما قضائيا بإجمالي مدد حبس 76 سنة وكفالات وغرامات مالية بلغت أكثر من 2 مليون جنيه.

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية تنقل المحكوم عليه (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات "تعمل فى مجال التايم شير" - مقيم بالقاهرة) بين مناطق مختلفة بنطاق محافظات الجيزة والقاهرة والبحر الأحمر؛ خشية ضبطه.

والمحكوم عليه (مطلوب التنفيذ عليه في 66 حكما "18 مستأنف، 48 جزئي" في قضايا "تزوير، نصب، خيانة أمانة، استيلاء، تبديد، شيكات، مباني كهرباء، اقتصادية" بإجمالي مدد حبس بلغت 76 سنة، وكفالات بلغت 600 ألف جنيه وغرامات بلغت 2 مليون و155 ألف جنيه، ومطلوب في أحكام شيكات بالخارج)، حيث أمكن تحديد مكان اختبائه بفيلا مستأجرة باسم زوجته "كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة".

بتقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادر ضده أقر بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.