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صور - الوداد المغربي يخوض مرانه الأول في القاهرة قبل مواجهة الأهلي

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 2 يونيو 2023 - 1:36 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 يونيو 2023 - 1:36 ص

خاض فريق الوداد البيضاوي المغربي بقيادة مدربه البلجيكي سفين فاندنبروك، مرانه الأول في القاهرة مساء الخميس، قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره الوداد المغربي على ستاد القاهرة الدولي، مساء يوم الأحد القادم في ذهاب نهائي دوري الأبطال، فيما ستقام مباراة الإياب في المغرب يوم 11 من شهر يونيو الجاري.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الوداد المغربي على فيسبوك، لقطات من مران الفريق في القاهرة مساء الخميس، معلقا عليها: «أول مران  لنا في القاهرة».

وكانت بعثة فريق الوداد المغربي قد وصلت إلى القاهرة يوم الأربعاء الماضي، وذلك من أجل خوض ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 


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