جونسون يقدم نسخا عبر واتس آب خلال فترة كورونا إلى تحقيق بريطاني

ذكر رئيس وزراء بريطانيا السابق، بوريس جونسون أنه سيقدم نسخا من رسائله عبر تطبيق "واتساب"، الخاصة بفترة "كوفيد"، مباشرة إلى تحقيق تجريه الدولة بشأن الجائحة، مما يقوض جهود ريشي سوناك لمنع إصدارها.



وذكر مكتب مجلس الوزراء أمس الخميس أنه طلب من إحدى المحاكم، مراجعة طلب الوثائق، غير المنقحة، من جانب هيثر هاليت، القاضية المتقاعدة، التي عينتها الحكومة لقيادة التحقيق. لكن جونسون، الذي سلم سابقا رسائل واتساب إلى مكتب مجلس الوزراء، أبلغ هاليت في خطاب، اليوم الجمعة أنه سيعطيها لها مباشرة.



وقال جونسون، في الخطاب، الذي قدمه مكتبه "بينما أتفهم موقف الحكومة، لا أرغب في السماح للمواد الخاصة بي، بأن تصبح حالة اختبار للآخرين، عندما أكون راضيا تماما عن رؤية التحقيق له".



وتمثل أفعال رئيس الوزراء السابق تحديا لسوناك، الذي عمل في منصب وزير الخزانة لجونسون، حتى استقالته العام الماضي، وساعد في التعجيل بسقوطه.



كان جونسون قد تعرض لانتقادات خلال توليه منصبه على خلفية المشاركة في حفل عيد ميلاد بمقر الحكومة في عام 2020 خلال جائحة كورونا، وقال إنه لم يعتقد حينها أنه يخالف القانون.