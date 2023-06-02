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أوكرانيا: مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في هجمات روسية على دونيتسك‎‎

كييف - أ ش أ
نشر في: الجمعة 2 يونيو 2023 - 10:42 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 يونيو 2023 - 10:42 ص

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بجنوب أوكرانيا بافلو كيريلينكو، اليوم الجمعة، أن شخصين اثنين لقيا حتفهما بينما أصيب 12 آخرون في قصف شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وذكر كيريلينكو في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية: "في الأول من يونيو، قتل الروس اثنين من سكان منطقة دونيتسك بالتحديد في بلدة أفدييفكا وتشاسيف يار. بالإضافة إلى ذلك، كان من الممكن التثبت من معلومات حول مقتل شخص آخر في فولدار".

وأضاف المسئول الأوكراني أن 12 شخصًا أصيبوا في المنطقة من جراء الهجمات الأخيرة ومن المستحيل حاليًا تحديد العدد الدقيق للضحايا في بلدتي ماريوبول وفولنوفاكيا.


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