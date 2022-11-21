 طائرتان مسيرتان تهاجمان منشآت الوقود والطاقة في سمولينسك الروسية - بوابة الشروق
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طائرتان مسيرتان تهاجمان منشآت الوقود والطاقة في سمولينسك الروسية

د ب أ
نشر في: الجمعة 2 يونيو 2023 - 11:39 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 يونيو 2023 - 11:39 ص

هاجمت طائرتان مسيرتان، منشآت مجمع الوقود والطاقة في مقاطعة سمولينسك الروسية، اليوم الجمعة، ولم تقع إصابات أو أضرار جسيمة، حسبما أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة سمولينسك الروسية، فاسيلي أنوخين. 

وقال أنوخين، عبر تطبيق "تلجرام": "اليوم في حوالي الساعة الثالثة صباحا، بالتوقيت المحلي، هاجمت طائرتان بعيدتا المدى مرافق مجمع الوقود والطاقة في قرية بيريسنا، في منطقة بوتشينكوفسكي، وفي قرية ديفاسي، في مقاطعة سمولينسك. لم يكن هناك ضحايا أو جرحى" ، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.

وأكد القائم بأعمال حاكم المقاطعة على أن الخدمات التشغيلية تعمل في المنطقة لإزالة آثار الهجمات.


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