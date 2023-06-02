فيينا: الإفراج عن سجينين نمساويين كانا محتجزين في إيران

أعلنت النمسا، اليوم الجمعة، إطلاق سراح مواطنين نمساويين ظلا محتجزين في إيران لسنوات، مشيرة إلى أنهما في طريق العودة إلى البلاد.



وذكرت وزارة الخارجية النمساوية في بيان أن المواطنين مزدوجي الجنسية كامران قادري ومسعود مصاحب تم الإفراج عنهما بعد قضاءهما على التوالي 2709 و1586 يوما في السجن وأنهما "في طريقهما إلى النمسا"، بحسب وكالة "رويترز".



وقدمت الوزارة الشكر لبلجيكا وسلطنة عمان على المساعدة في تأمين الإفراج عنهما.



من جانبه، قال متحدث باسم الحكومة البلجيكية لـ"رويترز"، إنه تم تبادل ثلاثة أوروبيين آخرين مقابل الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي ضمن صفقة تبادل السجناء بين إيران وبلجيكا، التي شهدت إطلاق سراح عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فاندكاستيل الأسبوع الماضي.



وأوضح أن الأمر يتعلق بنمساويين اثنين ودنماركي.



وكان أسدي قد أدين في بلجيكا عام 2021 على صلة بمحاولة تفجير قنبلة في فرنسا وحكم عليه بالسجن 20 عاما.