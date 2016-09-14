قطار يصطدم بتوك توك وينهي حياة 6 أشخاص في البحيرة

لقي 6 أشخاص مصرعهم، اليوم الجمعة؛ جراء حادث تصادم قطار بتوك توك بمزلقان الروس قرية كوم إمبو بأبو المطامير بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد حادث تصادم قطار بتوك توك بمزلقان الروس قرية كوم إمبو (مزلقان عشوائي) ووجود متوفين.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث والفحص تبين وفاة كل من "أحمد عوض عبد الهادي ١ سنة، طفل، دعاء سامح الشبراوي ٢٥ سنة، أسماء سامح الشبراوي ٢٧ سنة، عبد الرحمن محمد صبحي ٦ سنوات، خليفة خميس ضيف الله ٥٧ سنة، محاسن صلاح القانوني ٦٢ سنة.

تم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وجرى وضع الحالات تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى أبو المطامير المركزي.