بيونج يانج تعبر عن غضبها بسبب انتقادات الأمم المتحدة والناتو لها لإطلاق قمر اصطناعي للتجسس

انتقدت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وحلف شمال الأطلسي (الناتو) وينس ستولتنبرج، ووصفت انتقاداتهما لإطلاقها قمرا اصطناعيا للتجسس بأنها تدخل في الشئون الداخلية للبلاد.

وجاء انتقاد كوريا الشمالية في رد على تصريحات جوتيريش وستولتنبرج التي أدانت محاولة الإطلاق ووصفتها بأنها انتهاك خطير لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وشكلت محاولة كوريا الشمالية الفاشلة لإطلاق القمر الاصطناعي أمس الأول الأربعاء انتهاكا للقرارات التي تحظر برامجها النووية والصاروخية حيث يشترك إطلاق القمر الاصطناعي في نفس التكنولوجيا المستخدمة في الصواريخ الباليستية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأكد المدير العام لإدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية جو تشول-سو، في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن بيان الأمين العام للأمم المتحدة "ينتهك الحق السيادي لدولة عضو ويتدخل في الشئون الداخلية بشكل غير عادل".

وقال جو إن بلاده ستواصل ممارسة حقها السيادي بما في ذلك إطلاق قمر اصطناعي للتجسس "لإظهار أن الأمم المتحدة لا تنتمي إلى الولايات المتحدة".

وشجب محلل الشؤون الدولية جونج كيونج-تشول، في بيان منفصل نشرته الوكالة الكورية الشمالية، تصريحات الأمين العام للناتو ووصفها بأنها "استفزازية وتمثل تدخلا في الشئون الداخلية".

وحذر جونج من أن الدول التي تتمتع بالحكم الذاتي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستمارس قوتها القوية لردع تهديدات الحرب ما لم يتوقف الناتو عن التدخل في المنطق، في إشارة على ما يبدو للصين وروسيا.

كما شدد على أن بلاده ستعتبر أن "الناتو في صف واحد مع الولايات المتحدة إذا استمرت المنظمة في انتهاك سيادتها ومصالحها الأمنية".

وقالت كوريا الشمالية إنها ستنجح في وضع قمر اصطناعي للتجسس في المدار قريبا.