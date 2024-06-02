حزب الله اللبناني يكشف عن عملياته ضد الجيش الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية

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كشف حزب الله اللبناني ملخص عملياته ضد مواقع وانتشار للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية يوم السبت 1 يونيو، من بينها إسقاط مسيرة من طراز "هرمز".

- القطاع الشرقي:



1 - استهداف موقع ‏البغدادي بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏



2 - استهداف أماكن تموضع ‏واستقرار ضباط الجيش الإسرائيلي وجنوده في التموضع المستحدث للفصيل المدرع شمال ثكنة يفتاح عبر هجوم جوي بمسيرات ‏انقضاضية أوقعت فيهم إصابات مؤكدة كرد على ‌‏استهداف دراجة نارية في بلدة مجدل سلم.

3 - استهداف ‏مقر قيادة "اللواء 769" في ثكنة كريات شمونة بصواريخ بركان ثقيلة وإصابته إصابة مباشرة مما ‏أدى إلى اندلاع النيران فيه وتدمير جزء منه كرد على ‏اعتداءات إسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة وخصوصا الاعتداء الذي طال بلدة ‏عين قانا وأدى إلى جرح مدنيين.

4 - استهداف التجهيزات التجسسية المستحدثة ‏في موقع المرج بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.‏

5 - إسقاط مسيرة من نوع "هرمز 900" بعد رصد وترقب ‏ومتابعة دقيقة.

- القطاع الغربي:



1 - استهداف مبنى يتموضع فيه جنود إسرائيليون في مستعمرة شوميرا ‏بالأسلحة الصاروخية.



2 - استهداف مبنى يتموضع فيه جنود إسرائيليون في مستعمرة نطوعة بالأسلحة ‏الصاروخية.

3 - استهداف مرابض ‏مدفعية للجيش الإسرائيلي في خربة ماعر وانتشار لجنوده في محيطها بالأسلحة الصاروخية وإصابتهم إصابة ‏مباشرة.

4 - استهداف مستعمرة حانيتا ‏بِصلية صاروخية في إطار الرد ‏على اعتداءات إسرائيلية طالت بلدتي عدلون وصديقين وأدت إلى مقتل امرأة مدنية ‏وإصابة آخرين.

5 - استهداف المقر المستحدث لقيادة "كتيبة المدفعية 411" في ‏جعتون بالأسلحة الصاروخية.‏

وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية ازديادا كبيرا في عدد هذه العمليات إذ كثف "حزب الله" عملياته ضد إسرائيل مستخدما الصواريخ وطائرات مسيرة وغيرها من الأسلحة.