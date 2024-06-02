القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا صاروخين باليستيين للحوثيين ومسيرة جنوب البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الأحد، أنها دمرت صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقهما الحوثيون وطائرة مسيرة جنوب البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن "القوات دمرت طائرة مسيرة للحوثيين جنوب البحر الأحمر، فيما لاحظت القوات أيضا تحطم طائرتين بدون طيار أخريين في البحر الأحمر. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".

وأضاف البيان أن "قوات القيادة المركزية الأمريكية نجحت في الاشتباك مع صاروخين باليستيين حوثيين مضادين للسفن (ASBM) في جنوب البحر الأحمر، تم إطلاقهما في اتجاه السفينة USS Gravely وتم تدميرهما في إطار الدفاع عن النفس، من دون الإبلاغ عن أي أضرار أو إصابات من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".

وأعلن الحوثيون مساء السبت تنفيذ 6 عمليات عسكرية مستهدفين حاملة الطائرات الأمريكية "إيزنهاور" للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة ومدمرة أمريكية أخرى في البحر الأحمر إضافة إلى 4 سفن تجارية.

وأكد الحوثيون استعدادهم لمعركة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، مشددين على أنهم يفرضون سيطرة كاملة على الممرات المائية في البحر الأحمر وبحر العرب، وفق تعبيرهم.