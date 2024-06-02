وزير الداخلية يستقبل النائب الأول لرئيس الوزراء الكويتي

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استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية بدولة الكويت، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.



واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك.

وأعرب الوزير الضيف عن أن زيارته تأتي في إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

وأشار إلى اهتمام بلاده بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية للاستفادة من القدرات التدريبية فى مُختلف مجالات العمل الأمني.

ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عن ترحيبه بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية بدولة الكويت.

وأكد حرص وزارة الداخلية على توطيد أوصر التعاون مع أجهزة الأمن بدولة الكويت الشقيقة في ضوء العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.

وأشار إلى حتمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كل الظواهر السلبية الناجمة عن الجرائم المُنظمة والإلكترونية بمُختلف أشكالها في ظل المُتغيرات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.