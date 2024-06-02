جزر المالديف تمنع دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية وتقدم حزمة دعم للفلسطينيين

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أعلنت المالديف، منع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من دخول جزر المالديف.

وقرر رئيس المالديف محمد معزو، بناء على توصية مجلس الوزراء، فرض حظر على جوازات السفر الإسرائيلية، بحسب الموقع الإلكتروني للحكومة.

وأعلن عن القرار، وزير الأمن الداخلي والتكنولوجيا علي إحسان القرار خلال مؤتمر صحفي عقد في مكتب الرئيس بعد ظهر اليوم.

ويتضمن القرار، تعديل القوانين اللازمة لمنع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من دخول جزر المالديف، وإنشاء لجنة فرعية تابعة لمجلس الوزراء للإشراف على هذه الجهود.

كما تقرر تعيين مبعوث خاص لتقييم الاحتياجات الفلسطينية، وإطلاق حملة لجمع التبرعات لمساعدة الفلسطينيين عبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وشمل القرار أيضا تنظيم مسيرة وطنية تحت شعار "متضامنون مع فلسطين" لإظهار الدعم.