قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم، إنّ هناك تقدمًا إيجابيًا في موقف الولايات المتحدة بشأن الأوضاع في غزة، مستشهدا بالخطاب الأخير للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أعلن خلاله عن مقترح لوقف إطلاق النار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الحركة أبدت استعدادا للتعاون البنّاء مع أي جهود تنهي بوقف إطلاق النار في غزة.

وأشار إلى أن الأهم أن يعلن الاحتلال الإسرائيلي صراحة التزامه بهذه المبادرة، على أن تشمل وقفا تاما لإطلاق النار وانحسابا كاملا لقوات الاحتلال من غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين ومن ثم الانخراط في صفقة (تبادل أسرى).

وأشار إلى أن مسئولين إسرائيليين كانوا قد خرجوا بعد دقائق من خطاب بايدن وأبدوا رفضهم للمقترح، كما أنهم لم يعتبرونه عرضا إسرائيليا خلافا لما أعلنه الرئيس الأمريكي.

وجدّد التأكيد على أن الجانب المهم لدى حركة حماس هو وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

ومساء الجمعة، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تُقدم بلاده دعما مطلقا لتل أبيب في حربها على غزة، عن تقديم إسرائيل مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

وعلى عكس ما جاء في خطاب بايدن، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الأخير يصر على عدم إنهاء الحرب على قطاع غزة إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

فيما قالت حركة حماس، إنها ستتعامل بإيجابية مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى.