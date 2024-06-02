ألمانيا: إصدار أمر اعتقال بحق تركي أطلق النار على أربعة أشخاص

أعلنت الشرطة والادعاء في ألمانيا مساء اليوم الأحد إصدار أمر اعتقال بحق تركي أطلق النار على أربعة أشخاص بتهمة الشروع في قتل.

وتم اعتقال الرجل البالغ من العمر 34 عامًا بدون إبداء مقاومة ظهر اليوم جنوب مدينة هاجن وذلك بناء على معلومات تلقتها السلطات الألمانية من شهود. ويقع مكان اعتقال الرجل في منطقة ريفية على بعد بضعة كيلومترات فقط من موقعي جرائمه.

وكان متحدث باسم الشرطة الألمانية في مدينة دورتموند أعلن في وقت سابق من اليوم القبض على الرجل التركي.

وكانت هناك قوة كبيرة من الشرطة تلاحق الرجل منذ قبل ظهر أمس السبت حيث يُعْتَقَد أنه أطلق الأعيرة النارية في منزل سكني وصالون حلاقة في ذلك الوقت.

ويُعْتَقَد أن المشتبه به أطلق أعيرة نارية أولا على زوجته في مسكنهما المشترك في مبنى سكني متعدد العائلات الأمر الذي تسبب في حدوث إصابة بالغة لها، وتردد أن المرأة أصيبت بطلقة في الرأس. وبعد ذلك، أطلق الرجل عدة أعيرة على باب شقة في الدور العلوي دون وقوع إصابات.

وتوجه بعد ذلك الرجل بسيارة إلى صالون الحلاقة وأطلق النار هناك على ثلاثة أشخاص.

يذكر أن صالون الحلاقة يقع على مسافة عشر دقائق سيرا على الأقدام من المبنى السكني.

ووفقًا للمعلومات الأولية، فإن خلفيات الجريمة تندرج ضمن النطاق العائلي.

وبحسب معلومات جديدة صدرت عن الشرطة اليوم، فإن إصابات اثنين من المجني عليهم الأربعة لا تزال " تشكل خطرا محتملا على حياتهما"، وأفادت هذه المعلومات بأن زوجة المتهم من بين هذين الشخصين بالإضافة إلى شخص آخر أُصِيْب في صالون الحلاقة.

ولم تقدم الشرطة معلومات أكثر تفصيلًا حول عمر وجنس المصابين. ويجري علاج جميع الأشخاص الأربعة المصابين في مستشفيات مختلفة.

وقالت الشرطة إن الرجل قاد سيارته بعد الجريمة إلى موقف سيارات قريب وواصل الهرب من هناك سيرًا على الأقدام. وتم استخدام مروحية في البحث عن المشتبه به أمس السبت. وذكرت الشرطة أنها كانت تتلقى باستمرار معلومات من الجمهور وكانت تقوم بتتبعها.