لابيد: تصريحات مستشار نتنياهو تثبت موافقة إسرائيل على صفقة التبادل الأمريكية

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن تصريحات أوفير فالك، مستشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لصحيفة «صنداي تايمز»، تثبت أن تل أبيب وافقت على صفقة التبادل التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية.

ونوه في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد، أن «تراجع إسرائيل عن الموافقة الآن، سيكون ذلك بمثابة حكم بالإعدام على المحتجزين لدى المقاومة، ويؤدي إلى اندلاع أزمة ثقة مع الأمريكيين والدول الوسيطة».

من جانبها، طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة نتنياهو، بالخروج إلى العلن وإعلان موافقته الصريحة على الصفقة التي كشف عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال ذوو الأسرى الإسرائيليين بغزة، السبت، إن المقترح الذي أعلنه بايدن أمس الأول الجمعة، بشأن وقف إطلاق النار، يعطيهم الأمل في إعادة أبنائهم، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد ينسفه، وقد يحاول مجددا إفشال الصفقة الجديدة.

وأكدت العائلات أن المتطرفين في حكومة نتنياهو يريدون استمرار الحرب بلا نهاية، وأن هناك أقلية تبتزه وتهدد الصفقة.

وشددت عائلات الأسرى على ضرورة دعم الصفقة وعدم ترك الساحة للمتطرفين، ودعت عضوي حكومة الحرب بيني جانتس وآيزنكوت إلى التأكد من عدم سعي نتنياهو لإفشالها، وأكدت أن عليهما استخدام سلطاتهما لإنجاح صفقة التبادل الجديدة.

كما طالبت أعضاء الكنيست بدعم الصفقة التي أعلنها الرئيس الأمريكي، مشيرة إلى أن الصفقة التي أعلنها بايدن تقدم لأول مرة أملا في عودة الرهائن سالمين.