قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، ويُرجح أن أطلقته جماعة الحوثي اليمنية التي لم تعلن عن العملية بعد.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إنه عقب الإنذارات التي تم تفعيلها قبل قليل في عدة مناطق من إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن حركة الملاحة في مطار بن جوريون توقفت نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن.

وأطلقت جماعة الحوثي اليمنية، قبل هذا الصاروخ، ما يصل إلى 17 صاروخًا على إسرائيل خلال شهر فقط، في حين تزعم إسرائيل أنها تعترض هذه الصواريخ باستثناء صاروخ واحد أُعلن عن سقوطه بمحيط مطار بن جوريون.

وتربط جماعة الحوثي التي تعرضت للكثير من الغارات الإسرائيلية على مواقع حيوية في اليمن، وقف عملياتها ضد إسرائيل بوقف الحرب على غزة ورفع الحصار عن القطاع.