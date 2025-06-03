دونادوني: الأهلي قادر على صنع الفارق في مونديال الأندية

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أكد دونادوني، أسطورة ميلان ومنتخب إيطاليا، أن النادي الأهلي قادر على تمثيل الكرة الإفريقية بشكل مميز في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال دونادوني في تصريحاته لبرنامج «رقم 10» على القناة «الأولى»:" الكرة المصرية ليست على المستوى العالي، لكن هناك العديد من اللاعبين بمستوى جيد".

وأضاف: "أعتقد أن لاعبي الأهلي لديهم القدرة على صنع الفارق في مشهد استثنائي في كأس العالم، ولديهم الفرصة للظهور بشكل جيد أمام العالم أجمع".

أتم: "الأهلي يمتلك تقاليد عالية ومعروف بانتصاراته المتكررة، وأعتقد أنه سيقدم أداءً مميزًا في كأس العالم للأندية، رغم صعوبة المنافسة".