وزير الخارجية الإيراني: العلاقات بين مصر وإيران أفضل من أي وقت مضى

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن العلاقات بين مصر وإيران أفضل من أي وقت مضى، مؤكدًا أنها تشهد تقدمًا كبيرًا.

وتوجه خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، بجزيل الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على المباحثات الثنائية التي أجراها معه في القاهرة.

وأشار إلى أنه التقى الرئيس السيسي، 4 مرات منذ توليه مهام منصبه، بينهما مرتان كانتا برفقة الرئيس الإيراني مسعود يزشكيان، قائلًا إنه «لم يعقد هذا العدد من اللقاءات مع باقي رؤساء المنطقة».

وذكر أنه التقى بوزير الخارجية المصري هذا العام، أكثر من 10 مرات، مشيرًا إلى أن الأمر يدل على الأهمية التي يوليها البلدان لتعزيز العلاقات الثنائية.

وأكد وجود إرادة لدى الجانبين من أجل توسيع العلاقات، وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، قائلًا إن «مصر وإيران دولتان كبيرتان في المنطقة، وتمتلكان تاريخًا طويلًا وحضارة عريقة».

وأشار إلى دور مصر وإيران المهم في تحقيق الاستقرار والسلام والتطور والتقدم بالمنطقة، مؤكدًا أن مسار تطوير العلاقات بين البلدين مفتوح أكثر من أي وقت مضى.

وأشار إلى الاتفاق على إجراء مشاورات سياسية مستمرة بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري، إضافة إلى زيادة تبادل السائحين من الجانبين.