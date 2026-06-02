ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بالتدقيق في نماذج الذكاء الاصطناعي

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا بشأن الإشراف على الذكاء الاصطناعي اليوم الثلاثاء، بعد أقل من أسبوعين على تأجيل مراسم في البيت الأبيض على خلفية مخاوفة من أن تسبب سياسة مشابهة في تغييب التفوق التكنولوجي الأمريكي.

ونص الأمر على إنشاء إطار عمل للحكومة الفيدرالية للتدقيق في المخاطر المتعلقة بالأمن الوطني لمعظم أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة لمدة تصل إلى شهر قبل إصدارها. وذكر الأمر أن مشاركة مطوري أنظمة الذكاء الصطناعي ستكون طوعية.

وأضاف الأمر: "إن الإمكانيات المتقدمة للذكاء الاصطناعي تجعل أمتنا أقوى، لكنها تقدم أيضا اعتبارات جديدة خاصة بالأمن القومي تتطلب عملا منسقا بين الوزارات والوكالات التنفيذية".

ولم يتضح على الفور مدى اختلاف الأمر عن ذلك الذي رفض توقيعه في 21 مايو.

وأشار القرار إلى أن الحكومة لن تمنح إلا 30 يوما لمراجعة أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهو إطار زمني أقصر مما كان يتوقع البعض في الصناعة. وكان سينظر إلى إطالة الفترة عن ذلك باعتبارها مضنية للغاية بالنسبة للصناعة السريعة وشديدة التنافسية.