الحكومة الدنماركية الجديدة تؤكد مواصلة سياسات الهجرة المتشددة

تستهدف حكومة يسار الوسط الجديدة المكونة من 4 أحزاب في الدنمارك، مواصلة سياسات الهجرة المتشددة في البلاد، حسبما صرحت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن في مؤتمر صحفي في كوبنهاجن مع زعماء الأحزاب الأخرى.

وقالت فريدريكسن، وهي ديمقراطية اشتراكية تتولى رئاسة الوزراء منذ عام 2019، بينما كان الائتلاف يقدم برنامجه اليوم الثلاثاء: "ستكون هناك سلسلة من الإجراءات الأكثر صرامة، ونحن متفقون على ذلك".

واستغرقت محادثات الائتلاف وقتا أطول من المعتاد، حيث كان لشركاء الائتلاف الجديد وجهات نظر مختلفة حول سياسة الهجرة.

وبعد نحو 10 أسابيع من الانتخابات البرلمانية، أعلنت فريدريكسن تشكيل حكومة أقلية مع حزب الشعب الاشتراكي، وحزب فينستر الليبرالي المحافظ، وحزب المعتدلين الوسطي.

وسيساعد تحالف الأحمر والأخضر اليساري وحزب البديل، وهو حزب بيئي، الائتلاف على تأمين الأغلبية في البرلمان.

يذكر أن حكومات الأقلية شائعة في الدنمارك، لكن يجب ألا تواجه أغلبية معارضة إذا أرادت البقاء.