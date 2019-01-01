الدفاع الروسية: مصرع 14 بحارا إثر حريق في جهاز لدراسة أعماق البحار

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مصرع 14 بحارا نتيجة حريق اندلع في جهاز لدراسة أعماق البحار يوم أمس الاثنين.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن الوزارة في بيان جاء فيه: "في الأول من يوليو، اندلع حريق بجهاز للأبحاث في أعماق البحار مصمم لدراسة الفضاء السفلي وقاع المحيط لصالح البحرية الروسية.. ووقع الحادث في المياه الإقليمية الروسية ونتج عنه مصرع 14 بحارا".

وأضاف البيان أنه "بفضل تفاني فريق البحارة، تم إطفاء الحريق"، مشيرة إلى أن المركبة تقبع في أعماق البحار في قاعدة سيفيرومورسك البحرية".

ولقي البحارة حتفهم بسبب تسممهم بالمواد الناتجة عن الاحتراق أثناء عملية إطفاء الحريق، وتمكن الغواصون من منع انتشار النيران، ولكنهم لم ينجوا من آثاره.

تجدر الإشارة إلى أن الغرض من الجهاز هو دراسة الفضاء السفلي للمحيطات لصالح البحرية الروسية، واندلع الحريق أثناء عملية قياس للأعماق .