البيت الأبيض: السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم كان خطأ في الاتفاق النووي

قال البيت الأبيض إن السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم عند أي مستوى كان بمثابة خطأ في الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى العظمي في عام 2015.



وأضاف بيان أصدره المكتب الصحفي بالبيت الأبيض: "يجب أن نستعيد معيار حظر الانتشار النووي طويل المدى والمتمثل في عدم السماح بالتخصيب لإيران".



وجاء هذا البيان ردًا على النظام الإيراني الذي أعلن تجاوز الحدود المفروضة عليها فيما يتعلق بمخزون اليورانيوم منخفض التخصيب بموجب الاتفاق النووي.



ويؤكد هذا البيان مجددًا على أن الولايات المتحدة وحلفاؤها لن يسمحوا أبدًا لإيران بتطوير أسلحة نووية، متعهدين بمواصلة حملة الضغط القصوى ضد النظام الإيراني "حتى يغير قادته نهجهم".



من جانبها،أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين أن إيران انتهكت الحد المفروض على اليورانيوم منخفض التخصيب الذي حدده الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى والمحدد بـ300 كيلوجرام.