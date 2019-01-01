باريس تعتزم حظر مرور الحافلات السياحية في قلب المدينة

قالت بلدية العاصمة الفرنسية باريس إنها تخطط لحظر سير الحافلات السياحية في وسط المدينة لتحفيز الزائرين على المشي وركوب الدراجات والمواصلات العامة بعد ورود شكاوى حول الضوضاء التي تسببها مثل هذه الحافلات.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم، الثلاثاء، عن نائب عمدة العاصمة باريس، إيمانويل جريجوار، قوله، في تصريحات صحفية له، إن الموقف في باريس ليس سيئاً كنظيره في البندقية أو برشلونة إلا أن قاطني العاصمة منزعجون من تدفق الحافلات السياحية.

وأضاف جريجوار "لم نعد نقبل الفوضى الكاملة التي تسببها الحافلاتُ السياحية في باريس ... فالحافلات لم يعد مرحباً بها في قلب المدينة".

وأوضح المسؤول الفرنسي أن السياح بإمكانهم فعل ما يقوم به آخرون والتحول إلى خيارات التنقل الصديقة للبيئة.

وكان عدد السياح قد وصل العام الماضي في باريس ومنطقة إيل دو فرانس المحيطة بها إلى حوالي 50 مليون شخص مسجلاً ارتفاعاً عن عام 2017 الذي وصل فيه إلى 48 مليوناً.