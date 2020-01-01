محكمة ألمانية: الصحة ليست ملزمة بالإفصاح عن بيانات بشأن لقاح ضد كورونا

أصدرت محكمة ألمانية حكما يقضي بعدم إلزام وزارة الصحة الألمانية بتقديم معلومات للصحافة بشأن المشاورات التي يجريها وزير الصحة ينس شبان مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن اهتمامات الإدارة الأمريكية بالتعاون مع شركة كيورفاك للأدوية في إنتاج مصل مضاد لفيروس كورونا.



أصدرت القرار المحكمة الإدارية في كولونيا بشمال غرب البلاد اليوم الخميس.



وعقدت المحكمة جلستها بناء على دعوى مستعجلة من صحفي.



وتعلقت الدعوى تحديدا بالمرحلة التي يعلن فيها للجمهور عن محاولات تردد الحديث بشأنها عن اهتمام الإدارة الأمريكية بالتدخل في نتائج أبحاث تقوم بها شركة كيورفاك الألمانية لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.



وقالت المحكمة إن صاحب الدعوى كان قدم طلبا لوزارة الصحة الألمانية للحصول على معلومات تتعلق بالمشاورات بين وزير الصحة والمستشارة لبحث هذه الاهتمامات الأمريكية وتم رفض طلبه، ما أدى إلى تقديمه دعوى مستعجلة بهذا الصدد.



ورفضت المحكمة الدعوى موضحة أن "الحق في المعلومات بمقتضى قانون الصحافة" يتعارض في هذه الحالة مع مبدأ "حماية النطاق الجوهري المتعلق بالمسؤولية التنفيذية الخاصة".



وقالت المحكمة إن المشاورات في هذه الحالة تحديدا تتعلق بواقعة ديناميكية يجب فيها "الحفاظ على التصرف بالمسؤولية الخاصة من قبل الحكومة فيما يختص بإصدار قرار مستقبلي محتمل".



وذكرت المحكمة أن أصحاب الدعوى يمكنهم أن يطعنوا في الحكم.