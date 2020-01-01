سفير ألمانيا بفلسطين: لن نقبل بتمرير مخطط الضم الاسرائيلي

أكد ممثل ألمانيا لدى فلسطين، السفير كريستيان كلاجيس، موقف بلاده الرافض لمخطط "الضم" الإسرائيلي، موضحا أن بلاده وبالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي لن تقبل بتمرير هذا المخطط، الذي يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي، ويقضي على أية فرصة لإمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم /الخميس/، أن ذلك جاء خلال استقبال قاضي قضاة فلسطين، المستشار الخاص للرئيس الفلسطيني محمود الهباش للسفير الألماني، حيث أكد الهباش موقف بلاده الثابت برفض كافة المخططات الاحتلالية على الأرض الفلسطينية، سواء ما يتعلق بما يسمى خطة السلام الأمريكية، أو مخطط "الضم" الاحتلالية لأي جزء من أراضي الدولة الفلسطينية.

وطالب الهباش، دول العالم خاصة الاتحاد الأوروبي الذي تعتبر ألمانيا من الأعضاء المؤسسين فيه، بالعمل على منع هذه الجريمة، واتخاذ إجراءات عملية لإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي، ووقف سلسلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وأرضه، ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة.