الأمن يُحبط محاولة تهريب 402 قطعة أثرية بالشرقية

أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، محاولة تهريب وبيع 402 قطعة أثرية؛ تم ضبطها بحوزة أحد الأشخاص من المُقيمين بدائرة مركز شرطة أبو كبير.



كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لشرطة السياحة والآثار بالمديرية، مفاداها حيازة المدعو "محمد.م.م.إ" مُقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير، لعدد من القطع الأثرية وعزمه بيعها.



جرى ضبط المتهم وبحوزته 402 قطعة أثرية مختلفة الأشكال والأحجام، بينها 4 تماثيل كبيرة الحجم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11011 جُنح أبو كبير لسنة 2020، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.