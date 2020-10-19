أجهزة الأمن تكشف كذب ادعاء إحدى قنوات الإخوان حول اختطاف أحد الأشخاص والتعدي عليه

كشفت الأجهزة الأمنية المعنية، كذب ما تداوله أحد البرامج بإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، من ادعاء بقيام قوات الشرطة باختطاف أحد الأشخاص من أمام منزله والتعدي عليه.

وكان أحد البرامج بإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية قد أذاع مقطعا مصورا لأحد الأشخاص، تضمن تهديده بالانتحار وقتل أبنائه، بدعوى تعرضه للظلم من مالك الشركة التي يعمل بها كسائق، زاعماً قيام بعض أفراد الشرطة بخطفه من أمام منزله واحتجازه بأحد الجراجات والتعدى عليه، بالاتفاق مع مالك الشركة، وعدم اتخاذ قسم الشرطة المختص الإجراءات اللازمة قِبل الواقعة.

وبالفحص تبين عدم صحة إدعاءاته، وأن المذكور سبق اتهامه في عدد من القضايا (قتل خطأ وإصابة خطأ وسرقة)، وسبق له العمل كسائق سيارة نقل بالشركة المُشار إليها خلال عام 2017، وفي أوائل عام 2018 حدث خلاف بينه وبين مدير الصيانة بالشركة، لاتهام الأخير له بسرقة بعض قطع الغيار من السيارة قيادته، وتطور الأمر إلى قيام بعض أصدقاء مدير الصيانة بالتعدي عليه بالضرب داخل أحد الجراجات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل الواقعة في حينه، دون تدخل من مالك الشركة، ودون حدوث ثمة تجاوزات أو تعدي من قِبل أي من أفراد الشرطة.