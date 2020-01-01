خبير ألماني: احتواء جدري القرود قد يستغرق أسابيع

يتوقع معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، استمرار ارتفاع عدد الإصابات بجدري القرود، مع انتشار المرض في ألمانيا.



وقال نائب رئيس المعهد، لارس شاده، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت: "أمامنا حتى أواخر الصيف، أو أوائل الخريف، حتى نرى ما إذا كانت الجهود للحد من تفشي المرض قد نجحت"، مضيفا أنه لا يتوقع أن يتسطح المنحنى إلا بعد مرور بضعة أسابيع، وأوضح أن أحد الأسباب وراء ذلك يتمثل في فترة الحضانة الطويلة التي تصل إلى 21 يوما.



وأعرب شاده عن تفاؤله بتراجع عدد الإصابات مع التوعية الجيدة واستخدام اللقاح بشكل معقول.



وتوصي اللجنة الدائمة للتطعيم في ألمانيا (ستيكو) بالتطعيم لبعض الفئات المعرضة للخطر والأشخاص الذين كانوا على مخالطة وثيقة بالمصابين.



وقال شاده: "لكنني اعتقد أننا سنرى المزيد من الحالات خلال الأشهر التالية. يجب أن نكون حذرين للغاية".



وبحسب بيانات "روبرت كوخ" أمس الجمعة، سجلت ألمانيا 1054 حالة إصابة بجدري القرود. وجاء في بيان للمعهد: "وفقا للمعرفة الحالية، فإن المعهد لا يزال يقيّم الخطر على الصحة العامة للسكان في ألمانيا على أنه منخفض".



يُذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بجدري القرود في ألمانيا قبل حوالي 6 أسابيع.



ويعتبر جدري القرود من الأمراض الأقل خطورة مقارنة بالجدري الذي تم القضاء عليه منذ عام 1980. وينتقل الفيروس من شخص لآخر عن طريق الاتصال الجسدي الوثيق.



ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، معظم المصابين من الرجال المثليين.



وعادة ما تختفي الأعراض، التي تشمل الطفح الجلدي، من تلقاء نفسها في غضون أسابيع قليلة، ولكن يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات طبية، وفي حالات نادرة جدا إلى الوفاة.