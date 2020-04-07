حزب الله يتبنى إطلاق 3 طائرات مسيرة فوق حقل كاريش بالمنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل

أعلن حزب الله اللبناني إطلاق ثلاث طائرات مسيرة بدون طيار غير مسلحة بأحجام مختلفة باتجاه المنطقة المتنازع عليها على الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل عند حقل الغاز كاريش.

وأضاف الحزب - في بيان مساء اليوم السبت- أن المسيرات الثلاث قامت بمهام استطلاعية، وانجزت المهمة المطلوبة منها، كما أوصلت رسالة لاسرائيل.

وكانت أزمة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل قد تصاعدت - مرة أخرى خلال الشهر الماضي - بعد إعلان إسرائيل عن وصول سفينة للتنقيب عن الغاز في حقل كاريش، الذي تعتبره إسرائيل ضمن مياهها الإقليمية، بينما يعتبره لبنان يقع في منطقة متنازع عليها ويجري بشأنها مفاوضات غير مباشرة بوساطة امريكية.

وزار "أموس هوكشتين" الوسيط الأمريكي في المفاوضات كل من لبنان وإسرائيل، حاملا مقترحا كشفت عنه وسائل الإعلام اللبنانية يتضمن ترسيم الحدود بخط متعرج يضم حقل كاريش كاملا لإسرائيل وحول قانا المحتمل كاملا للبنان.