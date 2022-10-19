 مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى والاحتلال يعتقل فلسطينيا من مدينة الخليل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى والاحتلال يعتقل فلسطينيا من مدينة الخليل

أ ش أ
نشر في: الأحد 2 يوليه 2023 - 10:47 ص | آخر تحديث: الأحد 2 يوليه 2023 - 10:47 ص
اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم الأحد باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وقالت مصادر فلسطينية إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

من جانبها، أوضحت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا فلسطينيا، بعد أن داهمت منزله وفتشته في مدينة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في الخليل.

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