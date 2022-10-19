تشكيل مجموعة تفاوض لتعويض الحجاج المتضررين من ضعف الخدمات فى المشاعر المقدسة

اليوم.. وصول أول فوج من حجاج الجمعيات الأهلية إلى مطار القاهرة.. وبدء عودة حجاج «البرى» الجمعة المقبل

قررت اللجنة العليا للحج والعمرة تشكيل مجموعة لبدء المفاوضات مع ممثلى شركة «رواف منى» السعودية التى تم التعاقد معها لتقديم الخدمات لحجاج السياحة المصريين بعد أن ثبت تقصيرها فى تقديم خدمات الإعاشة والإقامة وتأمين مخيمات منى وعرفات الخاصة ببعض حجاج السياحة، بهدف تقدير تعويضات عادلة للحجاج المضارين.

وشكلت بعثة الحج السياحى غرفة عمليات بمقر البعثة لتلقى شكاوى شركات السياحة المتضررة من نقص الخدمات المقدمة للحجاج بمنى وعرفات، وذلك لحصر تلك المحاضر وتقديمها للجهات المسئولة سواء شركة رواف منى أو وزارة الحج السعودية.

يأتى هذا فيما دفعت السلطات السعودية فى مكة المكرمة بمئات من قوات الدفاع المدنى لتأمين الحشود فى الحرم المكى، بالإضافة إلى وضع حواجز بلاستيكية لتنظيم الطرق وتوفير المساحات للحجاج أثناء الحركة من وإلى المسجد الحرام.

وواصلت بعثة الحج السياحى المصرى برئاسة سامية سامى، رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، تقديم كافة التيسيرات لأكثر من 16 ألف حاج تابعين لشركات السياحة سواء بالمغادرة إلى المدينة المنورة أو العودة إلى مصر برا وجوا.

وأكدت سامى دعم لجان الوزارة المتواجدة حاليا بأماكن تحركات حجاج السياحة بمطارى جدة والمدينة المنورة ومنفذ حالة عمار البرى على الحدود السعودية الأردنية بمزيد من المفتشين والمتخصصين من أعضاء البعثة لإنهاء كافة إجراءات سفر ضيوف الرحمن والتدخل الفورى لحل أى مشكلة.

من جهة أخرى قررت مصر للطيران تكثيف رحلات عودة ضيوف الرحمن ابتداء من اليوم، لحين الانتهاء من عودتهم إلى أرض الوطن، حيث كانت الشركة قد سيرت أمس الأحد 14 رحلة جوية لعودة الحجاج وفقا للبرنامج المعد سابقا بمعدل 9 رحلات من مطار جدة إلى مطار القاهرة و5 من مطار المدينة لمطار القاهرة وذلك لعودة حجاج السياحة والقرعة والتضامن.

من جهته قال محمود عبدالرازق مدير إدارة النقل السياحى بوزارة السياحة والآثار وعضو بعثة الحج السياحى، إن حجاج المستوى البرى وعددهم نحو 4 آلاف حاج سيبدأون العودة إلى مصر يوم الجمعة المقبل، وحتى يوم 14 يوليو الجارى.

وأشار إلى أنه سيتم نقل حجاج المستوى البرى عبر 103 أتوبيسات سياحية، وهى ذات المركبات التى اصطحبتهم من مصر إلى الأراضى المقدسة، لافتا إلى أن لجان الوزارة الموجودة بالمنافذ البرية والبحرية كحالة عمار أو العقبة أو نويبع جاهزة لتقديم كافة الخدمات لحجاج المستوى البرى وحل أية مشاكل تواجههم وتسهيل عملية سفرهم.

وفى سياق متصل، غادر أمس الأحد، أول فوج حجاج الجمعيات الأهلية من محافظات القاهرة وجنوب سيناء والفيوم والقليوبية، من مكة متجهين إلى المدينة المنورة والإقامة فى فندق إعمار رويال وسيغادرون المدينة للعودة إلى مطار القاهرة الخميس المقبل.

وقال أيمن عبدالموجود رئيس بعثة الحج للحجاج الجمعيات الأهلية، إنه تم وضع جداول التفويج قبل بدء موسم الحج، وتم تقسميها الأولى تبدأ من المدينة المنورة ثم تسافر إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، وتعود مباشرة عقب انتهاء المناسك إلى القاهرة عبر مطار جدة، وتبدأ المجموعة الثانية رحلتها من مكة المكرمة، ثم تسافر إلى المدينة المنورة عقب أدائها مناسك الحج، ثم تعود إلى القاهرة من مطار المدينة المنورة.

وأشار عبدالموجود لـ« الشروق»، إلى وصول أول فوج من حجاج الجمعيات الأهلية اليوم، إلى مطار القاهرة.

وبدأت وزارة التضامن أمس، تفويج المجموعة التى بدأت رحلتها من مكة المكرمة، إلى المدينة المنورة، بداية من ٢ يوليو، وعددهم ٦٨٥ حاجا، على أن يتم استكمال تفويج الحجاج بالتوالى إلى المدينة حتى نهاية الأسبوع الحالى.