طارق الشناوي: تامر حسني أكثر مطرب لديه مشروع سينمائي بعد عبد الحليم حافظ

علق طارق الشناوي، الناقد الفني، على فيلم «تاج»، بطولة الفنانة تامر حسني، ومن إخراج سارة توفيق، مؤكدًا أنه فنان موهوب ولكن لابد أن يفتح آفاقه لأفكار أخرى.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء الأحد، أنه من أكثر مطرب لديه مشروع سينمائي بعد عبد الحليم حافظ، ولديه إصرار على تقديم فيلم كل عام، مؤكدًا أن هذه الأفلام تكون من إنتاجه لأنها تجلب إيرادات كثيرة له بسبب النجاح الذي تحققه.



وذكر أن فكرة «السوبر هيرو»، تناولته أفلامًا أجنبية عديدة، وكان لا بد من وجود إبداع بشكل أكبر من الناحية الحرفية، والبدء من حيث ما انتهى إليه الأخرون، قائلا إنه فنان موهوب وحريص على وجود مشروع سينمائي موازٍ له كمطرب ولديه حضور وخفة ظل إلى جانب قدرته وإجادته للتمثيل.



والفيلم من تأليف الفنان تامر حسني، وبطولته، ويشاركه العمل الفنانة دينا الشربيني، هالة فاخر، ساندي، عمرو عبد الجليل، ومن إخراج سارة توفيق.



ويأتي فيلم «تاج»، في المرتبة الثانية من حيث إجمالي إيرادات الأفلام المعروضة في السينما خلال موسم عيد الأضحى، بـ 5،018،860 جنيهًا، وتصدر فيلم «بيت الروبي» المركز الأول بـ10،146،730 جنيهًا، ليأتي فيلم «البعبع» بالمرتبة الثالثة بـ 4،233،454 جنيهًا، وفيلم «مستر إكس» 2،173،138 جنيهًا.