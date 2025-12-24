الرئيس الألماني يدعو للتضامن مع أوكرانيا ويؤكد أهمية الحرية والسلام في عيد الميلاد

دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في خطابه الرسمي بمناسبة عيد الميلاد الذي نشر اليوم الأربعاء، الشعب إلى التضامن مع الأوكرانيين الذين يواجهون الهجمات الروسية المستمرة.

وقال شتاينماير: "في عيد الميلاد، نقوي ونعيد إحياء علاقاتنا وروابط العائلة والصداقة مرة أخرى".

وأضاف: "دعمنا وتضامننا لا يقتصر على من هم قريبون جغرافيا. على سبيل المثال، نفكر في شعب أوكرانيا الذي تشنه روسيا حربا ضده منذ ما يقرب من أربع سنوات".

وأشار الرئيس الألماني إلى أن العديد من الناس تابعوا الجهود الدبلوماسية المكثفة لإنهاء الحرب "بأمل، ولكن أيضا بتشكك وقلق".

وأكد أن على الأوروبيين "إدراك قوتنا وقيمنا مرة أخرى واتخاذ الإجراءات المناسبة بناء على ذلك".