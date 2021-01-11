سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

زار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، اليوم الأحد، بشكل مفاجئ محافظة مطروح؛ لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة.

واستهل الزيارة بالتواصل مع غرفة العمليات المركزية، لمتابعة سير الامتحانات اليوم، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وحرص الوزير على متابعة سير الامتحان بجميع المحافظات، والاطمئنان على وصول الأسئلة إلى جميع مقر اللجان الامتحانية بجميع المحافظات.

ووجه الوزير بالتأكيد على تنفيذ التعليمات الخاصة بتوزيع ورق إجابة «البابل شيت» وورق اجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ١٠ دقائق، فضلا عن فتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ اجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان.

ووجه الوزير أيضا بمنح الملاحظين والمراقبين الذين يعملون اليوم الأحد؛ يوما بديلا نظير يوم الإجازة، وفقا للقواعد المعمول بها، وذلك تقديرا لهم.

وشدد الوزير على إحالة أية عمليات غش إلكترونى إلى التحقيق، وتحويل صاحبها إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

ومن جانبه، رحب اللواء خالد فودة محافظ مطروح بالدكتور رضا حجازي خلال زيارته للمحافظة لتفقد انتظام سير الامتحانات، مشيدا بالجهد الذي يبذله الوزير لضمان انتظام سير منظومة الامتحانات.

وتفقد الوزير والمحافظ مركز توزيع الأسئلة بالمحافظة للاطمئنان على انتظام سير توزيع الامتحانات بالمحافظة.