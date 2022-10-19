تعرف معنا على أهم 10 فوائد لتقنية البلوك تشين للأعمال

في عالم التكنولوجيا والأعمال، تعد تقنية البلوك تشين من التطورات الثورية التي تحمل معها مزايا وفوائد هائلة قادرة على تحقيق تغيير جذري في طريقة تنفيذ الأعمال وتحسين كفاءتها.



تستند هذه التقنية إلى فكرة السجلات اللامركزية والتشفير الآمن، وبفضلها يمكن للشركات تحقيق المصداقية والشفافية والأمان في عملياتها التجارية اليومية. في هذا المقال، سنقوم بتسليط الضوء على عشر فوائد رئيسية لاستخدام تقنية البلوك تشين في الأعمال.

ما هي أهم 10 فوائد لتقنية البلوك تشين للأعمال؟

فوائد تقنية البلوك تشين تجعلها تقنية ثورية تقدم حلاً مبتكرًا للتحديات التي تواجه الشركات والمؤسسات. وفيما يلي عشر فوائد رئيسية لتقنية البلوك تشين للأعمال:

1) الشفافية والمصداقية

الشفافية والمصداقية هما جانبان أساسيان في تقنية البلوك تشين واللذان يسهمان في تحقيق الثقة والمصداقية في عمليات الأعمال. باستخدام التحقق المشترك والتوزيع المشترك للسجلات اللامركزية، يتم إنشاء سجل دائم وشفاف لكافة المعاملات التي تحدث داخل الشبكة.



من خلال هذه التقنية، يتم توثيق كل معاملة وتخزينها في سلاسل الكتل المشتركة، والتي يمكن الوصول إليها من قبل جميع المشاركين في الشبكة. وهذا يعني أنه لا يمكن تعديل المعاملات الموجودة في السلسلة بشكل غير مشروع أو التلاعب بها، نظرًا لطبيعة تقنية البلوك تشين والتشفير الآمن المستخدم فيها.



عندما يكون السجل اللامركزي متاحًا للعديد من الأطراف، يصبح من الصعب جدًا تزوير المعاملات أو إدخال معلومات غير صحيحة. وبالتالي، يتم تعزيز المصداقية والثقة بين الأطراف المشاركة في العملية التجارية.



علاوة على ذلك، تساهم الشفافية المتاحة في تقنية البلوك تشين في توفير رؤية شاملة للمعاملات لجميع الأطراف المعنية، مما يعزز الثقة ويحقق التوازن بين جميع الأطراف. فعلى سبيل المثال، في سلاسل الإمداد، يمكن للشركات تتبع حركة المنتجات من المورِّد الأوَّلي حتى العميل النهائي، مما يساهم في تعزيز الشفافية والمصداقية في سلسلة الإمداد بأكملها.

2) الأمان والحماية

تقنية البلوك تشين تعتمد على تشفير المعاملات وتوثيقها في سجل مشترك يعرف بسلسلة الكتل. هذه العملية تجعل من الصعب للغاية التلاعب والاختراق للمعاملات، مما يحقق مستويات عالية من الأمان والحماية. وفيما يلي مثال يوضح كيفية تحقيق هذه الفوائد:



لنفترض أن هناك شبكة بلوك تشين للتحويلات المالية بين مجموعة من الأشخاص. عندما يرغب أحد الأشخاص في إجراء تحويل مالي إلى شخص آخر، يتم تشفير هذه المعاملة باستخدام تقنيات التشفير المعتمدة.



على سبيل المثال، إذا قام شخص أ بإرسال 5 وحدات نقدية إلى شخص ب، يتم تشفير تفاصيل هذه المعاملة بحيث يتم تحويلها إلى سلسلة معقدة من الأحرف والأرقام غير قابلة للقراءة. هذا يحمي البيانات من الوصول غير المصرح به.



بعد تشفير المعاملة، يتم توثيقها في سلسلة الكتل المشتركة، وهي سلسلة متواصلة من الكتل المحمية بتقنيات التشفير والتوقيع الرقمي. كل كتلة تحتوي على معلومات المعاملة المشفرة بالإضافة إلى معلومات الكتلة السابقة.



باستخدام هذه السلسلة المشتركة، يصبح من الصعب بشكل كبير التلاعب بالمعاملات أو تعديلها بشكل غير مشروع. على سبيل المثال، إذا قام شخص ما بمحاولة تعديل تفاصيل المعاملة السابقة لزيادة المبلغ المحول، فإن ذلك سيؤدي إلى تغيير السجلات في العديد من الكتل، وهو أمر صعب للغاية ويتطلب قدرًا كبيرًا من القوة الحاسوبية والموارد.



بالإضافة إلى ذلك، يتم توزيع هذه السلسلة المشتركة على العديد من الأجهزة والمشاركين في الشبكة. هذا يعني أنه لتحقيق تلاعب أو اختراق ناجح، يجب على المهاجم التلاعب بسجلات الكتلة في العديد من الأجهزة في الوقت نفسه، وهو أمر يزيد من صعوبة التلاعب ويعزز الحماية.



بهذا الشكل، توفر تقنية البلوك تشين مستويات عالية من الأمان والحماية، حيث يتعذر تلاعب المعاملات، وتقلل من خطر الاحتيال والتزوير. وهذا يجعلها مثالية للتطبيقات التي تتطلب أمانًا وحماية عاليين للبيانات والمعلومات.

3) تقليل التكاليف

في النظام التقليدي، قد تتطلب العمليات التجارية وجود وسطاء تقليديين مثل البنوك أو الوكلاء اللوجستيين لضمان تنفيذ المعاملات بشكل صحيح. ومع ذلك، بفضل تقنية البلوك تشين، يمكن تنفيذ المعاملات مباشرة بين الأطراف المعنية دون الحاجة إلى وسطاء.



تعمل البلوك تشين كسجل مشترك يتم مشاركته بين المشاركين في الشبكة، وهذا يسمح للأطراف بإجراء المعاملات بشكل مباشر وفوري دون وسيط. فبدلاً من دفع رسوم للوكلاء أو الوسطاء، يتم دفع رسوم أقل لشبكة البلوك تشين لتأكيد وتسجيل المعاملات.



بالإضافة إلى ذلك، بوجود التوزيع اللامركزي للسجلات وتأكيد المعاملات من قبل المشاركين في الشبكة، يمكن تجاوز الحاجة إلى العديد من العمليات التجارية التقليدية التي تكون مكلفة. على سبيل المثال، يمكن للشركات تجاوز التحقق المكرر والتأكد من الهوية من خلال استخدام البلوك تشين لتبادل المعلومات والثقة بين الأطراف.

4) تحسين سلاسل الإمداد

الفائدة الرابعة لتقنية البلوك تشين في سلاسل الإمداد هي توفير طريقة شفافة وموثوقة لتتبع وتوثيق حركة المنتجات من الموردين إلى العملاء النهائيين. تعتمد قوة البلوك تشين على تسجيل وتخزين المعلومات والبيانات في سلسلة من الكتل المشتركة والموزعة بشكل موثوق وشفاف.



باستخدام البلوك تشين في إدارة سلاسل الإمداد، يمكن لجميع الأطراف المشاركة في السلسلة - بما في ذلك المصنعين والموردين ووكلاء الشحن والمشترين والعملاء للوصول إلى معلومات محددة ومحدثة بشكل مستمر. وهذا يسمح لهم بتتبع ومراقبة حركة المنتجات عبر كل مرحلة في السلسلة.



وأيضاً، باستخدام تقنية البلوك تشين، يتم توثيق كل عملية وتحرك في سلسلة الإمداد بشكل دقيق ولا يمكن تعديله أو تغييره. وبفضل ذلك، يمكن اكتشاف الأخطاء والاختلالات بسرعة واتخاذ التدابير اللازمة لتصحيحها، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل الفاقد.



علاوة على ذلك، تقوم البلوك تشين بتعزيز التعاون بين الأطراف المشاركة في سلسلة الإمداد، حيث يتم تبادل المعلومات والبيانات بشكل آمن ومشفر، مما يعزز الثقة ويقلل من الاعتماد على الوسطاء والجهات الثالثة.

5) تسريع وتبسيط العمليات

في النظم التقليدية، عادةً ما تتطلب عمليات التحويل أو المعاملات الأخرى وجود وسطاء أو مؤسسات وساطة للتحقق والتأكد من صحة المعاملات وتنفيذها. وهذه العمليات قد تستغرق وقتًا طويلاً وتتطلب إجراءات معقدة، مما يتسبب في بعض التأخير والتعقيد.



بتقنية البلوك تشين، يتم تفعيل المعاملات مباشرةً دون الحاجة إلى وسطاء أو إجراءات وساطة طويلة. بمجرد أن يتم إنشاء المعاملة وتشفيرها، يتم إضافتها إلى سلسلة الكتل المشتركة. ومن ثم، يتم التحقق من صحة المعاملة وتنفيذها تلقائيًا بواسطة الشبكة.



بفضل هذا النمط المباشر والآلي لتنفيذ المعاملات، يمكن تسريع وتبسيط العمليات التجارية. فبدلاً من الانتظار لإكمال الإجراءات الوسيطة أو المصادقات الطويلة، يتم تنفيذ المعاملات فورًا وبشكل فعال.



هذا التسريع والتبسيط يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين تجربة العملاء. فعلى سبيل المثال، في المدفوعات الإلكترونية، يمكن للمستخدمين إجراء التحويلات بسرعة وسهولة دون الحاجة للانتظار لمدة أيام لحصول عملية التحويل على تأكيد نهائي. وهذا يوفر لهم راحة البال وتجربة أفضل.

6) التعاون اللامركزي

في الأنظمة التقليدية، يعتمد التعاون بين الشركات والأفراد على وجود جهة وساطة تعمل كوسيط للتفاعلات والصفقات. تتحكم هذه الجهة الوسيطة في عمليات التحقق والتنظيم، مما يستلزم وقتًا وجهودًا إضافية ويؤدي إلى زيادة التكاليف وتعقيد العمليات.



ومن هنا يأتي دور تقنية البلوك تشين في تحويل هذا المفهوم. فبفضل البلوك تشين، يمكن للشركات والأفراد التعاون والتفاعل مباشرة دون الحاجة إلى الاعتماد على أطراف ثالثة مركزية. فالبلوك تشين يعتمد على إنشاء شبكة موثوقة ومشتركة يمكن للجميع الوصول إليها والمشاركة فيها.



تتميز الشبكة اللامركزية في تقنية البلوك تشين بالثقة والشفافية، حيث تُسجل المعاملات وتُوثق في سلسلة الكتل المشتركة التي يمكن للجميع قراءتها والتحقق منها. وبفضل استخدام خوارزميات التشفير، يصعب تلاعب البيانات والمعاملات المسجلة في الشبكة، مما يزيد من مستوى الأمان والثقة.



باستخدام هذا التعاون اللامركزي، يمكن للشركات التعاون وتبادل المعلومات والبيانات مباشرة دون الحاجة إلى وسطاء خارجيين. وهذا يؤدي إلى تقليل التكاليف وتسريع عمليات التواصل واتخاذ القرارات.



على سبيل المثال، يمكن للشركات وجميع الأطراف المشاركة في سلسلة الإمداد الوصول إلى معلومات محددة ومحدثة بشكل مستمر، وبالتالي يمكنهم تتبع ومراقبة حركة المنتجات في كل مرحلة من مراحل السلسلة بطريقة فعالة وشفافة.

7) التحقق الذاتي والموثوقية

في تقنية البلوك تشين، يتم بناء سلسلة من الكتل المتصلة، وفي كل كتلة يتم تخزين المعاملات التي تمت في فترة زمنية محددة. تمثل هذه السلسلة المشتركة سجلاً عامًا وشفافًا لجميع المعاملات التي تمت على الشبكة. وعندما يتم إجراء معاملة جديدة، يتم إرسالها إلى الشبكة وتصبح متاحة لجميع المشاركين فيها.



التحقق الذاتي يتم بواسطة المشاركين في الشبكة، وهم المعروفون أيضًا بالعُقد. حيث يتم تطبيق مجموعة من القواعد الواضحة والمحددة مسبقًا على المعاملات الجديدة، ويتم التحقق من مطابقتها لهذه القواعد.



يتم توفير آلية التحقق الذاتي عن طريق توقيع المعاملات والتحقق من صحتها وصحة البيانات المرفقة بها. عند إجراء معاملة، يقوم الشخص المعني بتوقيع المعاملة باستخدام مفتاح تشفير خاص به. ويمكن لأي شخص في الشبكة التحقق من صحة التوقيع باستخدام المفتاح العام المقابل لمفتاح التشفير الخاص.



بمجرد التحقق من صحة المعاملة وثباتها، يتم إضافتها إلى الكتلة الحالية وتصبح جزءًا من سلسلة الكتل. وهكذا، يتم توثيق المعاملات بشكل مستمر وشفاف في الشبكة، ويمكن لأي شخص في الشبكة التحقق من صحتها وصحة سلسلة الكتل بأكملها.



بواسطة آلية التحقق الذاتي والموثوقية، يتم تحقيق مستوى عالٍ من الأمان والموثوقية في تقنية البلوك تشين. حيث يمكن للمشاركين في الشبكة التحقق من صحة المعاملات بشكل مستقل وضمان عدم الحاجة إلى جهة وساطة مركزية للتحقق. هذا يقلل من خطر الغش أو التلاعب في المعاملات ويزيد من الثقة والشفافية في النظام بشكل عام.

8) فتح الابتكار والفرص الجديدة

تقنية البلوك تشين مفتوحة المصدر، مما يعني أنها متاحة للجميع وتمكن المطورين والشركات من الاستفادة منها وتطوير تطبيقات وحلول جديدة. هذه القابلية للتطوير والاستخدام تسمح للشركات بابتكار نماذج أعمال جديدة وتحسين العمليات الحالية في مختلف الصناعات، مثل الخدمات المالية والتجارة والنقل والرعاية الصحية والسلسلة اللوجستية وغيرها.



باستخدام تقنية البلوك تشين، يمكن للشركات تحسين كفاءة العمليات وتقليل التكاليف من خلال الأتمتة والتحسينات التي توفرها التقنية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات تطوير نماذج أعمال جديدة وتقديم خدمات مبتكرة تعتمد على تقنية البلوك تشين.



بشكل عام، توفر تقنية البلوك تشين فرصًا متنوعة للابتكار وتطوير حلول جديدة، حيث تعزز التعاون بين الشركات وتسمح بإنشاء شبكات عمل قوية وآمنة. وبالتالي، تساهم في تعزيز التنافسية وتمكين الشركات من استكشاف فرص جديدة في سوق الأعمال.

9) تبادل البيانات الفعال

عند إضافة معلومات جديدة إلى البلوك تشين، يتم التحقق منها وتشفيرها داخل الشبكة للتأكد من صحتها. ثم يتم إضافتها إلى سلسلة الكتل وتوثيقها، مما يجعلها متاحة للأطراف المعنية.



هذا النظام الآمن والفعال لتبادل البيانات يعزز التواصل والتعاون بين الأطراف المختلفة، ويوفر بيئة مشتركة وشفافة لتبادل البيانات، مما يقلل من الاحتيال والخطأ ويزيد من الثقة بين الأطراف.

10) القابلية للتوسع

تقنية البلوك تشين تتميز بالقابلية للتوسع، حيث يمكن إضافة المزيد من العقود والمعاملات بسهولة دون الحاجة لتعديل البنية الأساسية. هذه الميزة تجعلها مثالية للاستخدام في المؤسسات ذات الحجم الكبير والنمو السريع.



بفضل هذه القابلية للتوسع، يمكن للشركات والمؤسسات توسيع نطاق أعمالها ومعاملاتها بكفاءة وسهولة، مما يسهم في تحسين أداء النظام ومواكبة النمو المستقبلي دون تعقيدات كبيرة.

خاتمة

وبهذا نكون قد انتهينا من استعراض أهم 10 فوائد لتقنية البلوك تشين للأعمال. من خلال هذه الفوائد، ندرك أهمية وقيمة هذه التقنية في تحسين العمليات التجارية وتحقيق الفاعلية والأمان.



ومن المؤكد أن الاهتمام والاستثمار في تقنية البلوك تشين سيستمر في السنوات القادمة، حيث توضح إحصاءات موقع ستاتيسا الشهير أن الإنفاق على حلول البلوك تشين بلغ 6.6 مليار دولار في عام 2021. وتؤكد هذه الإحصاءات أن هذا الاستثمار سيستمر في النمو، مع توقع وصوله إلى ما يقرب من 19 مليار دولار بحلول عام 2024.



يعكس هذا النمو القوي الثقة المتزايدة في إمكانات البلوك تشين وفوائدها المستقبلية. لذا، من المهم على المؤسسات والشركات أن يستكشفوا ويستغلوا البلوك تشين كأداة استراتيجية لتعزيز نجاح أعمالهم في المستقبل.