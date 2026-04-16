حلفاء أوكرانيا يدعون إلى عدم وقف المساعدات خلال اجتماع مجموعة الاتصال

أكدت الدول الداعمة لأوكرانيا، من جديد التزامها بمواصلة المساعدات العسكرية اليوم الأربعاء في اجتماع لمجموعة الاتصال الدفاعية لأوكرانيا في برلين.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته بعد الاجتماع: "نشهد كيف تحافظ أوكرانيا على صمودها في ساحة المعركة وكيف تلحق خسائر فادحة بالقوات الروسية".

وأضاف: "حتى ونحن نواجه تحديات متزامنة، علينا أن نتأكد من قدرتنا على تقديم الدعم دون انقطاع لأوكرانيا. لا يمكننا أن نغفل أوكرانيا حتى مع التحديات الأمنية العديدة الملحة التي نواجهها".

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إنه يجب ألا يتم تقليص الدعم لقتال أوكرانيا ضد القوات الروسية، على الرغم من الاهتمام العالمي بالشرق الأوسط.

وقال مخاطبا جمهورا ضم نظيره الأوكراني ميخايلو فيدوروف "نحن نحافظ على دعمنا القوي. يمكن لأوكرانيا أن تستمر في الاعتماد علينا".

وفي كلمة بعد اجتماع في برلين لمجموعة الاتصال الدفاعية لأوكرانيا- وهو تحالف من 50 دولة ينسق الدعم العسكري لكييف- شدد بيستوريوس على استمرار الحاجة إلى المساعدة.

وقال بيستوريوس: "هناك شيء واحد مؤكد وواضح وهو أن روسيا تستفيد من التطورات الحالية في الشرق الأوسط، نظرا لأن ارتفاع أسعار النفط يصب الأموال في خزائن بوتين الحربية، على الأقل في الوقت الحالي".

وسلط وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، الضوء على الدور المتزايد للطائرات المسيرة في ساحة المعركة، قائلا إن الطائرات المسيرة مثلت 96% من الخسائر الروسية في مارس/آذار، والتي قال إنها وصلت إلى رقم قياسي بلغ 35 ألف جندي الشهر الماضي.

وأعلن أن حكومته ستعمل على تزويد أوكرانيا بـ120 ألف طائرة مسيرة من مختلف الأنواع قبل نهاية العام الجاري.

كما أشاد صراحة بعرض كييف دعم دول الخليج في الدفاع ضد الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية.