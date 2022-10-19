إعادة انتخاب الرئيس الصيني لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة

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أعيد انتخاب الصيني شو دونيو، رئيسا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" اليوم الأحد، على الرغم من تعرضه لانتقادات واسعة من الحكومات الغربية.

وحصل رئيس المنظمة (59 عاما) والذي لم يكن أمامه مرشحا منافسا، على 168 صوتا من أصل 182 صوتا في الجمعية العامة في روما.

ومن المقرر أن تستمر الولاية الثانية لشو ومدتها أربع سنوات حتى نهاية يوليو 2027.

ويتعرض السياسي الصيني السابق لضغوط منذ فترة طويلة، خاصة من الدول الغربية، حيث يقول دبلوماسيون إن التعاون مع شو صعب.

ووفقا لبحث حديث أجرته هيئة الإذاعة العامة الألمانية (إيه آر دي)، قام رئيس المنظمة بمواءمة المنظمة المهمة التابعة للأمم المتحدة مع المصالح الصينية في السنوات الأخيرة.

وتتلقى المنظمة، التي تحاول مكافحة الجوع وتحسين التغذية وتعزيز الأمن الغذائي، تمويلا بمليارات الدولارات.

ولم ترد الفاو على تقرير "إيه آر دي" عندما سألتها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).